الرئيس الفرنسي يصل مقر انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي ..فيديو

وصل منذ قليل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لـ لمقر انعقاد قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، وذلك بحضور رؤساء و قادة دول كثيرة.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن قمة المناخ كوب26 التي تعقدها الأمم المتحدة ليست نهاية الطريق لمعالجة تغير المناخ، مضيفا أن العالم يجب أن يواصل العمل على حل المشكلة لعقود.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال الأمير تشارلز لزعماء العالم، أمس الأحد، إن قمة المناخ كوب26 هي آخر فرصة لإنقاذ العالم من تغير المناخ، حيث تشهد الدول بالفعل المزيد من موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات والجفاف.

وقال سوليفان إن قمة جلاسكو فرصة مهمة للغاية بالنسبة لنا للحصول على التزامات كافية.

وأضاف: "من الأهمية بمكان أيضًا أن ندرك أن العمل يجب أن يستمر بعد أن يعود الجميع إلى ديارهم من جلاسكو".

وتابع: "لا يمكننا أن نتحمل التعثر فيما يتعلق بإحراز تقدم ذي مغزى وبناء زخم ذي مغزى هنا، لكن هذه ليست نهاية الطريق".

كما دعا سوليفان الصين، أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة تغير المناخ.

وقال: "الصين دولة كبيرة، لديها الكثير من الموارد والقدرات، وهم قادرون تمامًا على تحمل مسؤولياتهم والأمر متروك لهم للقيام بذلك".