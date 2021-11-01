رئيس مركز فكرتك شركتك: استطعنا الوصول لـ110 آلاف مستفيد خلال عام كورونا

أكد حسام عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أن إدارته تخطط لعمل دراسات لتحديد المعوقات التى تواجه ريادة الاعمال النسائية فى مصر والمشاكل التمويلية، كما أنها بصدد إطلاق منصة كبيرة لريادة الاعمال واستمرار جولات المحافظات للتعريف بريادة الأعمال.



وأضاف حسام عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى تصريحات لـ"صدى البلد ": استطعنا الوصول إلى نحو 110 الف مستفيد خلال الفترة مابين يناير 2020 حتى أكتوبر 2021 ، من خلال برامج التوعية وورش العمل.

وأشار إلى أنه تم عقد نحو 385 جلسة تدريبية تضمنت لقاءات على برنامج زووم او بالحضور داخل مركز فكرتك شركتك وبلغت عدد عدد المشاهدات الـonline نحو 105000 مشاهدة، كما أستطاعت جلسات الإرشاد والتوجيه البالغ عدد 1650 جلسة الوصول لجميع محافظات الجمهورية ، وشاركنا فى 450 فاعلية واجتماع.



وأوضح حسام عبدالقادر، أن مركز فكرتك شركتك يقدم الدعم الفنى و القانوني لرواد الأعمال ويساعدهم فى الوصول إلى جهات تمويلية مختلفة مثل حضنات الأعمال ومبادرات البنك المركزى وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كلا حسب نشاطه واحتياجات مشروعه.



الجدير بالذكر ان أهداف الإدارة المركزية لريادة الأعمال تشمل نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال ، تقديم حزم متكاملة من الدعم لرواد الأعمال ،عقد شراكات تعاون مع المجتمع المدني لتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.