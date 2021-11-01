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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشر البرتقال.. علاج سحرى يخلصك من حب الشباب

صدى البلد

تعانى أغلب الفتيات من مشاكل البشرة من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء وجفاف البشرة.

وقدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق علاج حب الشباب .


من طرق علاج حب الشباب ما يلي:-

.قشور البرتقال: تجفيف قشور فاكهة البرتقال من خلال أشعة الشمس. طحن القشور بعد أن تصبح قاسية. خلط القشور المطحونة مع كمية قليلة من الماء للحصول على عجينة متماسكة يتم فردها موضعياً على المناطق المتضررة.

عصير الليمون: تبليل قطنة بعصير الليمون، ثم مسح البشرة بالعصير، وتركه إلى أن يجف.

الثوم: تدليك المنطقة المصابة بفصوص الثوم عدة مرات خلال اليوم. تناول فصين أو ثلاثة فصوص نيئة يومياً لتنقية الدم.

عصير النعناع أو الكزبرة: خلط ملعقة صغيرة من عصير النعناع أو الكزبرة مع بودرة الكركم. دهن الوجه بالخليط، وتركه فترة زمنية قبل غسله.

القرفة مع العسل: خلط كمية قليلة من القرفة مع العسل للحصول على عجينة متماسكة. تطبيق الماسك على الحبوب قبل النوم، ثم غسله بالماء الدافئ في صباح اليوم التالي.

طرق علاج حب الشباب أثار حب الشباب اختفاء حب الشباب

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