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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عيار 21 يسجل 782 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2- 11- 2021

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 2- 11- 2021.

 

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 670 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 782 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 894 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6256 جنيها.

 

وفى سياق متصل بالمعدن الأصفر، قال محمد  زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

 

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

 

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

برنامج صباح البلد صدى البلد اسعار الذهب متوسط سعر المصنعية سعر الدولار

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