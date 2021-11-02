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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية

عبادي الجوهر: تحية مني لمصر بأغنية خاصة| خاص

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر

أعرب المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر عن سعادته الكبيرة بتكريمه بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، حيث كرم امس بحفل افتتاح المهرجان ، ويحيي غظا حفل كبير على مسرح النافورة.
 

وقال عبادي الجوهر في تصريحات ل"صدى البلد": الدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية مميزة جدا، وكل دورات هذا المهرجان العريق مهمة، وانا هنا أكرم في بلدي الثاني مصر، وهو التكريم الثالث لي هنا، وأحب ان أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان لدعوتي.

عبادى الجوهر ومي فاروق وسارة سحاب على مسرح النافورة ونجوم المستقبل على الخارجي

في اليوم الوطني السعودي| عبادي الجوهر وهدى الفهد في حفل ضخم.. ورابح صقر يغني للملك سلمان

وعن استعداداته لحفله غدا قال":  نكثف البروفات ونجهز عدد من الأغاني التراثية، بالإضافة الي اغنية خاصة تحية لمصر واغنية كل ده كان ليه للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.
 

وكشف عن جديده الفترة القادمة وقال":لدى اغنيتين سينجل سيتم طرحهما خلال الفترة القادمة".


تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام فى الثامنة مساء الأربعاء 3 نوفمبر حفلا على مسرح النافورة يقدم خلاله المطرب السعودى الكبير عبادى الجوهر عددا من أعماله الشهيرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب يسبقه فاصلا غنائيا للنجمة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب .

السعودية محمد عبد الوهاب سليم سحاب مسرح النافورة المايسترو سليم سحاب عبادي الجوهر اليوم الوطنى مهرجان الموسيقى العربية

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