أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 2-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 891 إلى 894

عيار 22 817 إلى 819

عيار 21 780 إلى 782

عيار 18 669 إلى 670

عيار 14 520 إلى 521

عيار 12 446 إلى 447

الاونصة 27,723 إلى 27,795

الجنيه الذهب 6,240 إلى 6,256

الكيلو 891,429 إلى 893,714

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.