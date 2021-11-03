عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 4 - 11-2021

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 3-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  891 إلى 894
عيار 22  817 إلى 819
عيار 21  780 إلى 782
عيار 18  669 إلى 670
عيار 14  520 إلى 521
عيار 12  446 إلى 447
الاونصة 27,723 إلى 27,795
الجنيه الذهب 6,240 إلى 6,256
الكيلو 891,429 إلى 893,714

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الجرام من عيار 18

ترشيحاتنا

الأزهر: الصلاة لحظة ظهور قرص الشمس حرام | فيديو

محمود الشامي: سأترشح على منصب نائب رئيس اتحاد الكرة مع محمود طاهر

اللمبي بالطريقة الصينية.. فتاتان صينيتان تحاكيان الفيلم الشهير لـ محمد سعد|شاهد

مأمور قسم المرج ينقذ 4 أشخاص بعد نشوب حريق في منزلهم

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

علي جمعة : الدين جزء من الحياة.. والحجة موجودة بالقرآن والسنة |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ