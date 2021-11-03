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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد في 24 ساعة: الزملوط يشهد عدة افتتاحات في بلاط والداخلة.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارتين على طريق الفرافرة

ارشيفيه - محافظة
ارشيفيه - محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد علي مدار اليوم المنقضي عدة احداث نقدم لقراء صدي البلد  اهم ما جاء بها من اخبار والتي كانت كالتالي :

 

محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز الخدمة التموينية المتطور بمدينة موط بالداخلة 

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز الخدمة التموينية المتطور بمدينة موط بالداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز ، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز والأستاذ صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة. 

 وأوضح الزملوط أن المركز يهدف إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل سريع ومتميز، وإنهاء الإجراءات وتدقيق البيانات من خلال منظومة الكترونية موحدة. موجهاََ بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز للتأكد من توافر كافه السلع أمام المواطنين بالأسعار المقررة، وضمان جودة إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات .

كما افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد أسمنت الكبير بمركز الداخلة ، وذلك خلال جولته التفقدية بالمركز، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز والذي أقيم على مساحة ٦١٠ م٢ ويضم مصلى للسيدات ومكتب تحفيظ قرآن . 

وعقب الافتتاح، التقى المحافظ المواطنين داخل المسجد وقدم لهم التهنئة بمناسبة افتتاح المسجد، كما استمع لمطالبهم موجهاََ بسرعة بحثها وحلها. 

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كما قام بتفقد جمعية تحفيظ القرآن الكريم بأسمنت والتي تضم 650 دارسا من حفظة القرآن الكريم وقرر دعم الجمعية بمبلغ 60 ألف جنيه لاستكمال الإنشاءات، كما وجه بإيفاد لجنة المنطقة الأزهرية لإجراء اختبارات حفظ القرآن الكريم بمركز الداخلة بدلاً من انتقال الطلاب لمركز الخارجة.

 

وافتتح  الوحدة المحلية لقرى أولاد عبد الله والتي تم إنشائها بتمويل من وزارة التنمية المحلية لتيسير تقديم الخدمات المحلية لأهالي القرية، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية. 

 

كما قام المحافظ بافتتاح مركز شباب قرية ذخيرة، يرافقه الأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والذي يضم مبنى إداري وملعب رياضي لتقديم الأنشطة الرياضية المتنوع لأبناء القرية.

 

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارتين بطريق الفرافرة بالوادي الجديد

أصيب 7 أشخاص، في حادث مروري، مساء الثلاثاء، بطريق الواحات البحرية – الفرافرة، في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب  سيارتين بالطريق الواصل بين الواحات البحرية ومركز الفرافرة في الوادي الجديد، قبل مدينة الفرافرة بحوالي 25 كم،  أسفر عن إصابة كل من زينب أمولا جيي 32 عامًا، من دولة نيجريا، عبد الله محمد أحمد 20 عاما، طالب من القاهرة، دكتورة رحاب أحمد عبد المنعم 47 عامًا، عضو هيئة تدريس بالجامعة ومقيمة القاهرة، محمود عوني محمد محمد 30 عاما، مقيم القاهرة، دكتورة هاله فوزي السقا عيسى، 45 عامًا، ومقيمة القاهرة، محمد عمر أبو دومة 55 عامًا، عضو هيئة تدريس بالجامعة رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،  أحمد عادل رشاد،  5 أعوام، ومصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وبعضهم  يعمل بمستشفى سعاد كفافي . 

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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