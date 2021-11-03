بس يا رجلي.. شخصيات محيي إسماعيل النفسية تظهر على الهواء | فيديو

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفا على الإعلامية اسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة "المذاع على قناة " دي إم سي".



وفاجأ محيي إسماعيل، الفنانة اسعاد يونس بتحريك قدمه بشكل مستمر؛ كي يُظهر إصابته بحالة من التوتر والقلق، وذلك في إطار كوميدي وساخر منه، وردد: "بس يا رجلي .. بس يا رجلي"، وذلك في أثناء حديثه عن الشخصيات النفسية التي قدمها في الاعمال السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني .

وقال محيي إسماعيل في حواره مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي ”، :" العالم كله عنده وسواس قهري نتيجة الخوف وأكتر شيء نخاف منه هو الخوف نفسه ومن الضروري أن نقلل من حالات التوتر في حياتنا".

وأضاف محيي إسماعيل، :" منزلي مليان لعب وأدعو الناس كلها للعب لتخفيف حالات التوتر التي يشعرون بها ".