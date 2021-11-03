القمة 123.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية لمتابعة الديربي الأقرب والأقوى في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة مساء الجمعة المقبل 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وجمعت 241 مباراة بين الأهلي والزمالك في جميع المسابقات، حقق الأهلي الفوز في 104 وانتصر الزمالك في 58.

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 122 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الثاني من الموسم الماضي وانتهت التعادل بهدفٍ لمثله.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 46 انتصارًا مقابل 27 فوز للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 49 مناسبة.