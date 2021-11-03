مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 3 - 11 - 2021 العديد من المباريات الهامة حيث تتواصل لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

ميلان × بورتو- الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد× شاختار - الساعة 7:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي × كلوب بروج- الساعة 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

لايبزيج× باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء- beIN Sports 2 HD Premium

سبورتينج لشبونة × بشتكاش- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 2 English

بوروسيا دورتموند × أياكس- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

ليفربول × أتليتكو مدريد- الساعة 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

شيريف تيراسبول × إنتر ميلان- الساعة 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الرائد× الطائي- الساعة 5 مساء

الأهلي× الباطن- الساعة 6:45 مساء