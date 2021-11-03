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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط شيارة تحمل لوحات إعلانية غير مرخصة بمدينة الأقصر.. صور

ضبط اعلانات غير مرخصة
ضبط اعلانات غير مرخصة بمدينة الأقصر

 تابعت هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر والعميد طارق لطفي رئيس المدينة ضبط سيارة محملة باللوحات الاعلانية غير مرخصة بشارع العوامية بمدينة الأقصر.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والاهتمام بأعمال النظافة العامة والتجميل، ومراعاة البعد الجمالى والبيئي للمحافظة

وتم ضبط سيارة محملة بلوحات اعلانية مخالفة لشروط الترخيص والهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

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ومن جانبه أوضح رئيس مدينة الأقصر وقال انه تم ضبط سيارة الإعلانات بعد الانتهاء من تركيب إثنين منها وتثبيتها باعمدة الإنارة وتم إزالتهم فوراً ومصادرة باقي اللوحات المخالفة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة" يهدف إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، عن طريق الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة .

وعلي هامش الحملة أجرى العميد طارق لطفي رئيس المدينة ، جولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير في الأماكن المناسبة لتوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

حيث استهل رئيس مدينة الأقصر ، الجولة بتفقد مداخل ومخارج المدينة وصولاً حتى منطقة المطار ، حيث وجه بكنس الأتربة الناعمة أسفل وأعلى الرصيف بالإضافة إلى أعمال نظافة الجدارية أمام بوابة المطار لمنع تراكم الأتربة بها، فضلاً عن متابعة أعمال الترميم بوضع. طبقة أسفلتية أسفل البلدورات لملئ الفراغات ومنعاً لتراكم الأتربة والمخلفات بها أيضاً ، موجها بالمتابعة الجيدة للطريق العام، لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطن.

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