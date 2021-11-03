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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا.. إقالة وإيقاف مسؤولين كبار في الصين

الصين وسط تفشي كورونا
الصين وسط تفشي كورونا

قررت السلطات الصينية، إيقاف وإقالة ما لا يقل عن 3 مسؤولين في مدينة شيجياتشوانج، عاصمة إقليم خبي بشمال البلاد، بسبب سوء الاستجابة لوباء كورونا "كوفيد-19"، وظهور إصابات جديدة.

وحسب صحيفة "جلوبال تايمز"، أبلغت المدينة عن 26 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و 19 حالة أخرى تم رصدها بعد الاختبارات الجماعية ولا يزال منتظر التأكد منها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إيقاف جيا جوانج نائب رئيس محافظة شينزه، وأقيل كل من جيا ويدونج رئيس دائرة الصحة بالمحافظة، وجاو هايكسيا رئيس الحزب في بلدة داكياوتو، من منصبيهما.

بزيادة 71 حالة.. قفزة قياسية لإصابات كورونا في الصين

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وفي وقت سابق، أقالت الصين ما لا يقل عن 10 مسؤولين وسط تفشي موجة كورونا الأخيرة، بما في ذلك مسؤولون من مدينة شينينج في مقاطعة شينجهاي، والمدينة الحدودية بين الصين ومنغوليا في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، ومقاطعة قانسو.

وحسب ما ذكرته الصحيفة الصينية، دخلت مدينة شيجياتشوانج أمس الثلاثاء، في "حالة الطوارئ" للوقاية من التفشي الكبير لفيروس كورونا.

فيما أصدرت مقاطعة شينزه إشعارًا في 31 أكتوبر يطلب من جميع السكان البقاء في منازلهم وإجراء اختبارات فحص كورونا.

قفزة في الإصابات

يذكر أن اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا ووصولها إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، ما يؤدي إلى فرض قيود أكثر صرامة في البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، زيادة بـ71 حالة عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 93 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك ارتفاعا من 54 إصابة قبل يوم.

وأوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 حالة مقارنة مع 13 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 974234 ، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

فيما ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه من المتوقع عقد اجتماع رئيسي مهم لأعلى أعضاء الحزب الشيوعي في بكين الأسبوع المقبل.

وكانت الصين، دعت أمس الثلاثاء، مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية استعدادًا لحالة طوارئ، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية والخضراوات؛ بسبب سقوط الأمطار الكثيفة في البلاد، وعودة انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة “رويترز” للأنباء، فإن هناك توجيها صادرا عن وزارة التجارة الصينية بهذا الخصوص، الأمر الذي أحدث حالة من الاضطراب والتساؤلات على منصات السوشيال ميديا في الصين.

ونشرت وزارة التجارة الاثنين، إعلاناً على موقعها الإلكتروني، داعية العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.

كما طالبت الوزارة مختلف السلطات المحلية بتسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.

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