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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وفدان من حماة الوطن الوطن لتقديم واجب العزاء في حادث الإسماعيلية

حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشعراوي

أوفد حزب حماة الوطن، وفدين رفيعي المستوى إلى محافظتي الإسماعيلية والشرقية، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث الدواويس، والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بالمستشفيات.

يأتي ذلك انطلاقًا من النهج الإنساني الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائم على ترسيخ قيم التكافل المجتمعي والوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الشدة.

ارتكاز المنهجية المجتمعية للحزب على التحرك 

وخلال الزيارة، أكد الوفدين عن ارتكاز المنهجية المجتمعية للحزب على التحرك السريع ميدانيًا لمساندة المواطنين، وعدم الاكتفاء بتقديم واجب العزاء، بل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للتخفيف من آثار الحادث على الأسر المتضررة.


وفي هذا الإطار، أعلن الحزب تقديم دعم مادي وعيني عاجل لأسر المتوفين والمصابين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم، مع استمرار متابعة الحالات الصحية للمصابين وتوفير ما يلزم من أوجه الرعاية والدعم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة.

وأكد الحزب أن هذا التحرك يجسد رسالته الوطنية والمجتمعية، وإيمانه بأن المسؤولية الوطنية لا تقتصر على المواقف والتصريحات، وإنما تمتد إلى الحضور الفاعل بين المواطنين، ومساندتهم في المحن، انطلاقًا من أن الإنسان المصري سيظل دائمًا في مقدمة أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة.

وأكد حماة الوطن، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل نموذجًا في التكاتف والتراحم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

حزب حماة الوطن ضحايا حادث الدواويس الحالة الصحية

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