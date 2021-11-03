عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. التحالف الدولي يجلي عناصر سابقة في داعش من منطقة نبع السلام

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت يوم أمس إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمالي سوريا، ونفذت عملية إنزال جوي في حي حوارنا الملاصق للحدود التركية – السورية في مدينة رأس العين/سري كانيه وقرية علوك.

 

وبحسب مصادر المرصد السوري فإن قوات التحالف الدولي أخلت خلال العملية 6 أشخاص ثلاثة منهم “سعودي الجنسية وأسترالي وثالثهم سوري من أبناء محافظة الرقة”، جرى إخلاؤهم من رأس العين، وثلاثة آخرين جرى اعتقالهم من قرية علوك شمالي المدينة، جلهم كانوا ضمن صفوف تنظيم داعش إبان سيطرته على مناطق في شمال وشرق سوريا.

 

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

سوريا: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات إسرائيلية الصنع

 

وقالت مصادر للمرصد السوري، إن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم منذ ذلك الوقت وهم يعملون كـ مخبرين لدى التحالف الدولي، قبل أن ينتقلوا إلى صفوف فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا في منطقة “نبع السلام” ومتابعة عملهم على إعطاء إحداثيات للتحالف الدولي عن قيادات جهادية ممن كانوا في صفوف تنظيم داعش وتنظيم القاعدة لاستهدافهم، حيث أن الخلية تتألف من 9 أشخاص منتشرين في مناطق عدة من مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لعملية “نبع السلام” إلا أن الستة الذين جرى إجلاؤهم من التحالف هم الأبرز والذين يديرون الخلية.

 

وجرت العملية المعقدة بالتنسيق ما بين قوات التحالف الدولي والقوات التركية، ويرجح أن مروحيات التحالف دخلت من قاعدة إنجرليك في تركيا، وأثناء حدوث العملية، أقدم تجمع “أحرار الشرقية” بالتنسيق مع المخابرات التركية على مداهمة مقرات باقي أفراد الخلية التي تقوم بالتنسيق مع قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي، وهم من أبناء محافظة دير الزور واعتقال باقي أفرادها من محيط بلدة سلوك الحدودية مع تركيا شمالي الرقة، من بينهم قيادات سابقة في فصائل المعارضة، حيث نسقت المخابرات التركية مع الفصيل للتغطية على التنسيق الذي حصل ما بين القوات التركية وقوات التحالف الدولي بعد اكتشاف أمر الخلية من قِبل “تجمع أحرار الشرقية” ولإظهار القوات التركية بصورة حسنة أمام الفصائل المولية لها على أنها لا تجري أي تنسيق مع قوات التحالف الدولي.

سوريا التحالف الدولي داعش تركيا اخبار العالم

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث فى أفغانستان

صحيفة كويتية: التحالف الدولي لن يقبل بأي تهديد إرهابي جديد من أفغانستان

دعاء يوم عاشوراء للرزق والزواج

‬ عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : المواطن‭ ‬بطل‭ ‬الحاضر‭ ‬والمستقبل بشهادة‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية

عوض تاج الدين: لقاحات الجرعة الواحدة تسهيلا على المسافرين| تفاصيل

الصحة: أكثر من 4 ملايين جرعة للقاح استرازينيكا وصلت مصر

"أبوظبي للتنمية" يمول مشاريع في 8 قطاعات استراتيجية تعزز التنمية المستدامة بـ 97 دولة

اقتصاد الامارات.. 33 مختصاً يشاركون في ورشة عمل حول تحقيقات جرائم غسل الأموال

ترشيحاتنا

كيروش يترقب .. الزمالك فرصة محمد شريف الأخيرة لاختراق قائمة منتخب مصر

مازالت بالعناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى|خاص

الحبس 5 أعوام وغرامة بالملايين.. احذر عقوبة احتكار السلع في موجة الغلاء

اختفت مصوغاتها الذهبية.. القصة الكاملة لتعرض نادية الجندي للسرقة

موسيمانى مش مركز .. ميدو يحذر الزمالك من هذا اللاعب فى القمة

دعاء للميت مكتوب.. ردده في أي وقت واغتنم ساعة الإجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من هنا بدأت حكايات المرأة والساطور.. سميحة عبد الحميد قطعت زوجها في أكياس بسبب عشيقها| نوستالجيا

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

قبل القمة.. شوبير يعلن خبرا صادما بشأن شيكابالا

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

تعددت الروايات.. شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ