سوريا.. التحالف الدولي يجلي عناصر سابقة في داعش من منطقة نبع السلام

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت يوم أمس إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمالي سوريا، ونفذت عملية إنزال جوي في حي حوارنا الملاصق للحدود التركية – السورية في مدينة رأس العين/سري كانيه وقرية علوك.

وبحسب مصادر المرصد السوري فإن قوات التحالف الدولي أخلت خلال العملية 6 أشخاص ثلاثة منهم “سعودي الجنسية وأسترالي وثالثهم سوري من أبناء محافظة الرقة”، جرى إخلاؤهم من رأس العين، وثلاثة آخرين جرى اعتقالهم من قرية علوك شمالي المدينة، جلهم كانوا ضمن صفوف تنظيم داعش إبان سيطرته على مناطق في شمال وشرق سوريا.

وقالت مصادر للمرصد السوري، إن الأشخاص الذين جرى اعتقالهم منذ ذلك الوقت وهم يعملون كـ مخبرين لدى التحالف الدولي، قبل أن ينتقلوا إلى صفوف فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا في منطقة “نبع السلام” ومتابعة عملهم على إعطاء إحداثيات للتحالف الدولي عن قيادات جهادية ممن كانوا في صفوف تنظيم داعش وتنظيم القاعدة لاستهدافهم، حيث أن الخلية تتألف من 9 أشخاص منتشرين في مناطق عدة من مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لعملية “نبع السلام” إلا أن الستة الذين جرى إجلاؤهم من التحالف هم الأبرز والذين يديرون الخلية.

وجرت العملية المعقدة بالتنسيق ما بين قوات التحالف الدولي والقوات التركية، ويرجح أن مروحيات التحالف دخلت من قاعدة إنجرليك في تركيا، وأثناء حدوث العملية، أقدم تجمع “أحرار الشرقية” بالتنسيق مع المخابرات التركية على مداهمة مقرات باقي أفراد الخلية التي تقوم بالتنسيق مع قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي، وهم من أبناء محافظة دير الزور واعتقال باقي أفرادها من محيط بلدة سلوك الحدودية مع تركيا شمالي الرقة، من بينهم قيادات سابقة في فصائل المعارضة، حيث نسقت المخابرات التركية مع الفصيل للتغطية على التنسيق الذي حصل ما بين القوات التركية وقوات التحالف الدولي بعد اكتشاف أمر الخلية من قِبل “تجمع أحرار الشرقية” ولإظهار القوات التركية بصورة حسنة أمام الفصائل المولية لها على أنها لا تجري أي تنسيق مع قوات التحالف الدولي.