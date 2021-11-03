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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار الرئيس يكشف أعراض لقاح كورونا على الطلاب

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أعراض ما بعد الحصول على لقاح كورونا على الطلاب لمن سنهم 18 عاما.
 

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن لقاح فايزر اللقاح الوحيد الذي سمح لتطعيم الطلاب به حاليا، وأعراض لقاح فايزر على من هم يبلغون الـ 18 عاما بسيطة.
 

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن :"كل اللي تم تلقيحهم في مصر من الفئات المختلفة الاثار الجانبية التي يشعرون بها واحدة، والأعراض ألم مكان الحقن، واحمرار، وشعور بحرارة، وتكسير بسيط في الجسم".
 

وتابع أنه لا يوجد أي أعراض قوية، ولا يوجد ما يقلق من أي أنواع من اللقاحات". 
 

وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الاختبارات السريرية أكدت صلاحية لقاح فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، مستدركا أن الاثار الجانبية للقاح الطلبة هي نفس الاثار على الكبار.

عوض تاج الدين رئيس الجمهورية لقاح كورونا لقاح فايزر لقاح الطلاب

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