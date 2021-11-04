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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير القلعة البيضاء تشعل تويتر بهاشتاج الدوري يا زمالك

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الدوري يا زمالك من قبل جماهير القلعة البيضاءن مطالبين باقتناص الفرص وحسم الدوري مبكرا.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، ومن أبرز التغريدات ما يلي: 

“يا طاير في العلالي.. ارفع بالفوز اسم الزمالك الغالي - قدها وقدود ي رجاله ان شاء الله”.

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الزمالك يكشف موقف شيكابالا النهائي من مباراة القمة أمام الأهلي

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تشكيل الأهلي المتوقع فى مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري .. فيديو

يتوقع طارق جبريل عضو لجنة إدارة الزمالك، عدم سماع أي شيء حول إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلا بعد مواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري.

وقال جبريل في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "لا يوجد شيء حول إلغاء عقوبة شيكابالا، توقعي الشخصي أنه لن يحدث أي شيء إلا بعد نهاية مباراة الأهلي، ولا أعرف ما السبب".

 

وتابع: "هناك بعض الجهات التي تعمل من أجل إرضاء كل الأطراف في نفس الوقت، وفي النهاية لا يرضي أحدا، وهناك من يحاول التعامل بعناد في المواقف ليظهر أنه شخص قوي."

 

أما عن موقفهم من المخرج التلفزيوني لمباراة القمة، قال جبريل: "ابدينا اعتراضنا على تولي المخرج محمد نصر مباراة الزمالك والأهلي، لكن بشكل غير رسمي، فقط نسجل موقفنا على شيء لا يصح أن يحدث لكن لا نرفض أي شخص".

 

ووجه رسالة للجماهير، قائلًا: "نتمنى من الجماهير أن يكون هناك روح رياضية، وبالأخص جماهير الزمالك، ولا ننتبه لأي شيء آخر سوى الظهور بشكل جيد، لا نفكر في المنافس أو الحكام أو أي شيء سوى الظهور بشكل طيب".

 

واختتم بالحديث عن موقفهم من الاستمرار في إدارة النادي، قائلًا: "لم يصلنا أي اخطار بتسليم النادي حتى الآن، ونطمئن الجماهير سواء في وجودنا أو مع غيرنا المركب ستسير والزمالك سيبقى".

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