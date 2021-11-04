أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأجهزة الأمن في الفيوم، بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى اقتحام منزل خط الفيوم المسجل خطر “أيمن. ع”، 45 سنة، والذي كان يحتفظ بـ 7 رهائن قام بقتل اثنين منهما (حماته وزوجته)، واحتفظ بـ 5 أشخاص من بينهم 2 من أبنائه كدروع بشرية، لإجبار أجهزة الأمن على عدم اقتحام منزله والقبض عليه.

لايف من منزل الخط

على طريقة فيلم الكيت كات ، قام أيمن . ع المسجل خطر ، والذى احتجز أبناءه وأبناء شقيقته كدروع بشرية، لمنع أجهزة الأمن الرابضة منذ يومين أمام منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بالفيوم ، من القبض عليه

حيث بدأ المتهم فى إجراء بث مباشر من خلال صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعى ، اتهم شقيقة زوجته فى استدراج الطالبات القاصرات لممارسة الدعارة مع بعض الأشخاص داخل منزله أثناء غيابه ، وخاصة معلمى الدروس الخصوصية الذين يتوافدون على منزله.

وسردت شقيقة زوجة المتهم الذي الزج بأسماء لبعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة وبعض المعلمين وأفراد عائلات بممارسة الرذيلة مع الفتيات القاصرات .

واضاف المتهم فى البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعى الخاص به بأنه لن يتوانى عن القصاص من بعض أصدقائه، وزوجته الذين استغلوا غيابه عن المنزل للعمل، وارتكبوا جرائم خيانة وخسة فى منزله.

خطة تحرير الرهائن

فور إصدار إذن النيابة العامة في الفيوم لعملية اقتحام وتحرير الرهائن من الأطفال، حتى تكون جميع الإجراءات الخاصة بعملية الاقتحام قانونية، وبدأت ساعة الصفر بتقدم أحد القناصة إلى منزل المتهم، وتم النداء على المتهم بواسطة مكبرات الصوت وطلب تسليم نفسه والخروج الآمن حرصا على حياة أبنائه وباقى الرهائن الخمسة، إلا أن المتهم رفض الامتثال لنداء العقل بتسليم نفسه لرجال الشرطة لتقديمه إلى العدالة، وفوجئت قوات الأمن بالمتهم يطلق وابلا من الرصاص من بندقيته التي كان يحتفظ بها بمنزله، فبادلته القوات إطلاق النار، وكان التعامل بحرص وحذر للحفاظ على سلامة الأطفال وباقي الرهائن والقبض على المتهم حيا.

سقوط الخط

وبالفعل سقط المتهم على الأرض غارقا فى دمائه عقب إصابته بطلق نارى فى الفخذ اليسرى، ولم يصب الرهائن الخمسة بأى إصابات باستثناء بعض السحجات عقب هروبهم إلى حجرات المنزل خوفا من بطش المتهم بهم، وتم نقل المتهم والرهائن الخمسة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

أسماء من مارسوا الرذيلة بمنزله

وخلال احتجاز المتهم الرهائن داخل المنزل في الفيوم، أجرى بثا مباشرا من خلال صفحته الشخصية على التواصل الاجتماعي، اتهم فيه شقيقة زوجته باستدراج الطالبات القاصرات لممارسة الدعارة مع بعض الأشخاص داخل منزله أثناء غيابه، خاصة معلمي الدروس الخصوصية الذين يتوافدون على منزله.

وسردت شقيقة زوجة المتهم أسماء بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة وبعض المعلمين وأفراد عائلات قاموا بممارسة الرذيلة مع الفتيات القاصرات.

وأضاف المتهم فى البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعى الخاص به، أنه لن يتوان عن القصاص من بعض أصدقائه، وزوجته الذين استغلوا غيابه عن المنزل للعمل، وارتكبوا جرائم خيانة وخسة فى منزله.

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية نجحت فى القبض على المسجل خطر “أيمن. ع”، 45 سنة، وتحرير الرهائن الذين احتجزهم داخل منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن، ورفض تسليم نفسه لأجهزة الأمن.

كانت حملة بإشراف اللواء عادل سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، توجهت إلى منزل المتهم، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن، قام المتهم بإطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية آلية كانت بحوزته، فبادرته القوات الرصاص، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق نارى فى فخذه اليسرى، وتم تحرير الرهائن من الأطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروعا بشرية له، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

جثة حماة الخط

كما عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم على جثة حماة المسجل خطر أيمن . ع الملقب بخط الفيوم ، ملقاه فى إحدى حجرات منزل خط الفيوم بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض، وبها أثار طلقات نارية ، بعد أن أطلق المتهم عليها الرصاص من بندقيته الآلية التى كانت فى حوزته ، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة .

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية قد فى القبض على المسجل خطر أيمن . ع ( 45 سنة ) وتحرير الرهائن. الذين احتجزهم مسجل خطر داخل منزله بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمركز الفيوم ، عقب قيامه بإطلاق النيران من بندقيته الآلية على قوات الأمن ، ورفض تسليم نفسه لأجهزة الأمن .

كانت حملة بإشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، قد توجهت الى منزل المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، الا أن المتهم قام بأطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية أليه كانت بحوزته ، فبادرته القوات الرصاص ، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق نارى فى فخده الايسر ، وتم تحرير الرهائن من الاطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له ، ونقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم قد واصلت جهودها من الامس واليوم ، للقبض على زوج يحتجز أولاده وأسرته بمنزله الكائن بالطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم ، وقيامه باطلاق الرصاص فى الهواء على أجهزة الأمن لمحاولة الهرب ، بعد احتجازه أبناءه كدروع بشرية .

جدير بالذكر ان حملة بإشراف اللواء عادل سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بوزارة الداخلية و اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم ، قد توجهت الى منزل المتهم ، وبعد مفاوضات كثيرة واستغاثات لتحرير الرهائن ، إلا أن المتهم قام بإطلاق الرصاص على أجهزة الأمن من بندقية آلية كانت بحوزته ، فبادرته القوات الرصاص ، وتمكنت من القبض عليه بعد إصابته بطلق نارى فى فخده الأيسر، وتم تحرير الرهائن من الأطفال الذى كان المتهم يتخذهم دروع بشرية له ، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج .