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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"دراسة تُثبت حقيقة فعاليته".. أستاذ مناعة: لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعتنا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: إن هناك دراسة تحسم الجدل حول لقاح كورونا أعلنها مركز السيطرة على الأمراض، حيث أثبتت هذه الدراسة أن لقاح كورونا أقوى 5 مرات من مناعة جسم الإنسان، أو المناعة الناتجة عن الإصابات.

وأضاف أشرف عقبة في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناعة الناتجة عن الإصابات أيضاً غير كافية لمنع انتشار فيروس كورونا، معقباً: "اللقاحات أصبحت هي الحل الوحيد للسيطرة على الضرر و الوضع الوبائي خلال هذه الفترة".

وحول الدراسات التي أُجريت بشأن تطعيم الأطفال من 5 - 12 عاماً، نوه رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس إلى أنه لن يتم استخدام أي لقاحات إلا بعد مرورها على التجارب السريرية التي تؤكد أمانها وفعاليتها.

وتابع أشرف عقبة أن هناك دراسات أثبتت استفادة الأطفال من لقاح كورونا، خاصة لقاحي فايزر وموديرنا، منوهاً أنه بالفعل سيتم تطعيم الفئات التي تبلغ أعمارهم من 15 – 18 عاماً، حيث تم تجهيز 8 ملايين جرعة، لتطعيم 4 مليون من هذه الفئة.

لقاح كورونا مناعة جسم الإنسان الوضع الوبائي فايزر موديرنا

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