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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا .. شراكة مصرية يونانية لتصنيع البويات المائية والطلاء الذكية بـ النانو 

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي :

استراتيجيتنا تساهم في تنفيذ المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين 

سفير اليونان :  

نقدر مواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان

نانوفوس : 

الشراكة ستسهم في إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم النانو 

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي Nikolaos Garilidis  السفير اليوناني بمصر والدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس "NanoPhos" اليونانية والمهندس خالد محمد حمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة "كريازور"، وذلك بهدف التعاون في مجال تصنيع البويات المائية وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـإستخدام (تكنولوجيا النانو)، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

شهد وزير الإنتاج الحربي، و السفير اليوناني توقيع عقد شراكة بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)  وشركتيّ "كريازور" و"نانوفوس" وقد قام بتوقيع العقد المهندس خالد محمد حمزاوي – رئيس مجلس إدارة شركة "كريازور" والدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "نانوفوس" والمهندس ممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، و يهدف هذا التعاون إلى تفعيل تكنولوجيا تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـإستخدام ( تكنولوجيا النانو).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن إستراتيجية العمل بالوزارة والهيئة والشركات التابعة تعمل على المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وبما يعود بالنفع على المواطنين و يساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات والوحدات التابعة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية ، مشيراً إلى أن العلاقة بين قيادة البلدين تسعى دائماً لزيادة التعاون في المجالات كافة.

أعرب السفير اليوناني عن تقدير اليونان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والمتمثلة في وجود جاليات مصرية ويونانية كبيرة في كل من اليونان ومصر، معرباً عن خالص تقديره لمواقف مصر الداعمة لقضايا اليونان علي مختلف المستويات، تلك المواقف النابعة من الدور القيادي الرصين لمصر في المنطقة والذي يحظي باحترام المجتمع الدولي بأسره، مؤكداً حرص اليونان على تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات.

وأشار الدكتور Loannis Arampatzis مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نانوفوس "NanoPhos" اليونانية إلى أن شركة "نانوفوس" اليونانية هي إحدى الشركات المتخصصة في مجال تصنيع البويات المائية والإنشائية والتخصصية والراتنجات وتصنيع تركيبات الطلاء الذكية بـإستخدام (تكنولوجيا النانو)، مضيفاً أن هذا التعاون المشترك سيسهم في إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم النانو تكنولوجي في إنتاج الدهانات المختلفة.

من جانبه أعرب المهندس خالد محمد حمزاوي – رئيس مجلس إدارة شركة كريازور عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة تساعد على تنفيذ كافة المشروعات فى مختلف المجالات، مؤكداً على أنه بموجب هذا العقد تلتزم الشركة بنقل التكنولوجيا وتسليم نسخة من كافة الوثائق الفنية المتعلقة بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق بالإضافة إلى الإشراف الفني على مراحل الإنتاج والجودة.

وبدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على إيمان الوزارة بأهمية زيادة القدرات التصنيعية وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي من أجل تلبية احتياجات الدولة في إطار سعيها لمواكبة معايير الجودة العالمية.

شراكة مصرية يونانية مصر اليونان البويات المائية الطلاء الذكية

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