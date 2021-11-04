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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بناء على طلب السعودية..

دول مجلس التعاون الخليجي تفتح تحقيق إغراق بحق مجموعة من الدول

السعودية
السعودية

أعلنت لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليج العربية عن فتح تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص من مجموعة من الدول.

 

وذلك بحسب ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس، وتقدم بالطلب شركة البوليمرات الإكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية.

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ويجري الحديث عن منتجات البوليمرات المندرجة تحت البند الجمركي 390690 من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين واليابان وبلجيكا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفرنسا.

 

ومن جانبه؛ أوضح الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقا للقانون الموحد لمكافحة الإغراق.

 

وبدوره؛ صرح مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان مبارك فايز، بأن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، ودعا سعادته الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة والتي يمكن طلب الاشتراك بها.

السعودية مجلس التعاون الخليجي مكافحة الاغراق دول مجلس التعاون الخليجي التعريفة الجمركية

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