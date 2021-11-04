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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نرفض أي إساءة لـ السعودية والخليج.. الأردن يرد على لبنان

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزء أساسي من أمن الأردن، ونرفض أي إساءة للسعودية والخليج.

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم نظيره الإيرلندي سيمون كوفيني الذي يزور الأردن حاليا، حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية، إضافة للتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وإعادة إطلاق مفاوضات لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

 

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: نحن في الأردن نعدّ أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزءا أساسيا من أمن الأردن، ونرفض أي اعتداء على هذا الأمن، ونرفض أي إساءة للأشقاء في السعودية والخليج، ومستمرون في العمل معهم ومع الأصدقاء في المجتمع الدولي من أجل التقدم باتجاه حل الأزمة اليمنية التي يعيق الوصول إليها موقف الحوثيين الذي لا ينسجم مع كل الطروحات التي تعمل باتجاه حل الأزمة.

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