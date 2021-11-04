نيفين القباج : نتقصى مصادر ومصارف التمويل للجمعيات الأهلية.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تقصى مصادر ومصارف التمويل للجمعيات الأهلية.

وأضافت القباج، خلال لقائها ببرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن ذوي الهمم مازالوا محرومين من حقوق أقرها القانون بسبب "جائحة كورونا" .

وتابعت أن هناك 3.8 مليون أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن مستفيدون من برامج تكافل وكرامة.

تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا

وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى أن تكاليف برنامج تكافل وكرامة تصل إلى مليار و600 مليون جنيه شهريا.