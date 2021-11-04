تونس.. خروج عجلة قطار عن القضبان دون خسائر بشرية أو مادية

شهدت تونس مساء اليوم الخميس حادث جنوح محور عجلات العربة الأولى من القطار القادم من غار الدماء باتجاه تونس على السّاعة الخامسة وخمس دقائق، وذلك على مستوى النقطة الكيومترية 02 + 700 الواقعة بين محطّة منوبة ومحطّة تونس، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وبحسب وسائل إعلام تونسية؛ فأن هذا الجنوح تسبب في تسجيل إضطراب لحركة سير القطارات على الخط تونس- بنزرت و الخط تونس- غار الدماء .

وأوضحت إذاعة موازييك التونسية أنه تمّ استكمال عمليّة رفع العربة من قبل الفريق الفني وتسييرها باتجاه محطة تونس على الساعة 19 و 43 دق.

