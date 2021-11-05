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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصفدي: أمن السعودية والخليج من أمن الأردن

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن "أمن السعودية ودول الخليج العربي من أمن المملكة، وأن الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء وأي إساءة للمملكة العربية السعودية".

وقال الوزير الأردني في مؤتمر صحفي أعقب محادثات مع وزير الخارجية ووزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفيني يوم الخميس: "نحن في الأردن نعد أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزءا أساسيا من أمن الأردن، ونرفض أي اعتداء على هذا الأمن، ونرفض أي إساءة للأشقاء في السعودية والخليج".

وركزت المحادثات على سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما تناولت المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة.

وأكد الوزيران حرصهما على توسعة آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

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واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل ليضع خلال الأسابيع القادمة برنامجا لتفعيل التعاون في عدد من القضايا في مجال الأمن الغذائي، والمياه والتعليم والسياحة والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والبحثي إلى غير ذلك من مجالات التعاون الثنائي التي ستنعكس بصورة إيجابية على تطور العلاقات بين البلدين.

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبحثا التطورات الاقليمية وجهود حل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى قضايا عديدة ذات اهتمام مشترك.

وأكد الصفدي أن لا بديل لحلٍ سياسيٍ للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، وضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني واتفاق الرياض.

كما حضر الصفدي الافتتاح الرسمي لمبنى السفارة الإيرلندية في عمان والذي رعاه كوفيني وحضره ممثلون عن أعضاء السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة.

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