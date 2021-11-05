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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : تخريج أول دفعة من طلاب مدرسة الضبعة النووية هذا العام

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب الدبلوم بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة ، العام الدراسى الحالى 2021/2022.

عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 126 طالب من إجمالى (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية، وقد حضر (77) طالب فقط امتحانات المرحلة الثانية التى بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.

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وقد تضمنت المرحلة الثانية  اختبارات اللياقة النفسية واللياقة الطبية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهنى واللغة الإنجليزية.
ويجب على الطالب الذي يرغب فى الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا في ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة في هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب فى الشهادة الإعدادية فقط.

ومن المقرر اختيار 60 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة بعد الإنتهاء من المرحلة الثانية من الاختبارات، وستعلن النتيجة النهائية للطلاب المقبولين خلال الأسبوع القادم.

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا بشأن وجود عجز في المعلمين في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة دون وجود أي مشاكل.

وكشف مصدر مسئول في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة انه تم زيادة عدد المعلمين في المدرسة هذا العام ، حيث دخل المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة  هذا العام بعدد من المعلمين الجدد .

التربية والتعليم الطاقة النووية الضبعة تخريج أول دفعة طلاب

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