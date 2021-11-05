قومي بينا نمشي.. محمد هنيدي يعلق علي خماسية الأهلي

بطريقته الكوميدية المعهودة، عبر الفنان محمد هنيدي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن استيائه من المستوى الذي ظهر به نادي الزمالك خلال أحداث مبارة القمة بعد تقدم الأهلي بنتيجة 5:3.

وقام هنيدي بنشر صورة له من فيلمه "جاءنا البيان التالي"، مستغل جملة من الجمل المشهورة بالفيلم وهي "قومي بينا نمشي"، نالت اعجاب متابعيه.

تفاصيل المباراة..

ضربة البداية مع الأهلي سجلت أول هجمة للمارد الأحمر على مرمى الزمالك، ولكن لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 8 من عمر المباراة، تمكن الزمالك من الوصول إلى مرمى الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي الذي توغل بين دفاعات المارد الأحمر ووصل إلى الشناوي وسدد كرة خادعة ولكن استطاع الشناوي من ابعاد الكرة.

ومن بعدها رد الأهلي بهجمة عن طريق محمد شريف الذي تواجد بالكرة في الجبهة اليسرى للزمالك، ووصل لمنطقة الجزاء، ثم مررها لـ محمد مجدى أفشة، ولكن اقتنصها لاعبي الزمالك من أمامه.



وفي الدقيقة 25 من عمر المباراة اقتنص عمرو السولية الكرة من تمريرة أخطأها محمود علاء ومرر السولية كرة رائعة اقتنصها محمد شريف وأسكنها شباك أبو جبل.

تدخل طارق حامد لاعب الزمالك على عمرو السولية خط وسط الأهلي في الدقيقة 35 من عمر المباراة وتلقى البطاقة الصفراء.

أشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمر السعيد لاعب الزمالك في الدقيقة 39 بعد اعتراضه على حكم المباراة.

ظهر الزمالك في شوط المباراة الثاني بحماسة على عكس شوط المباراة الأول الذي تلقى خلاله ثلاثة أهداف.

حاصر لاعبو الزمالك فريق الأهلي داخل منطقة جزائهم في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني أربك دفاعات الأحمر ولكن لم يتمكنوا من تحقيق هدف تقليص الفارق.

سدد مصطفى فتحي لاعب الزمالك كرة رائعة ليسجل الهدف الأول للأبيض في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

سجل أليو ديانج الهدف الرابع في مرمى الزمالك رداً على هدف مصطفى فتحي سريعاً من تسديدة رائعة، بعد دقيقة واحدة من هدف مصطفى فتحي.

سقط عمرو السولية داخل منطقة جزاء الزمالك بعد ارتكاب المثلوثي لاعب الزمالك خطأ واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء.

وتصدى علي معلول لاعب الأهلي للكرة وسددها في مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وتألق جبل ومنعها من الدخول ولكن تمكن محمد شريف من لحاقها واسكنها شباك جبل.

وعاد محمد عادل حكم المباراة لخاصية الـ var، وقرر إعادة ركلة الجزاء وسجلها معلول مرة أخرى في شباك ابو جبل في الدقيقة 64 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 5-1.

وسقط محمد مجدى أفشة داخل أرضية ملعب المباراة، بعد تدخل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بقوة، وأشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء في الدقيقة 66.



استطاع الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء، ترتطم في العارضة وترتد في ظهر أبو جبل وتسكن الشباك.

ومن بعدها حصل علي معلول على ركلة جزاء في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وتصدى لها وأسكنها الشباك في الدقيقة 20.