مسلسل زي القمر.. بدء عرض حكاية أم العيال لـ رانيا فريد شوقى

يبدأ من اليوم عرض أولى حلقات حكاية “ أم العيال ” ، والتى من المقرر ان تقوم ببطولتها الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن حكايات مسلسل زى القمر .

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل ومن المقرر عرضها علي مجموعة قنوات CBC.

وتدور أحداثها فى أطار اجتماعى حول الضغوطات التى تتعرض أحدى الزوجات معها زوجها واطفالها .

وكانت قد احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلاد ابنتها فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت رانيا فريد شوقي فيديو لها بصحبة ابنتها، يجمع بعض الصور لهما في سنوات متعددة، منذ طفولة ابنتها وحتي تخرجها من المدرسة.

وعلقت رانيا فريد شوقي علي الفيديو كاتبة: “كل سنة و انتي طيبة يا فريدة هانم يا نور عيني وعقبال مليون سنة يارب في صحة وهنا ونجاح وربنا يحقق كل أحلامك، كل سنة وانتي طيبة يا ملاكي”.