بشكل مرعب.. رانيا فريد شوقي تروج لـ "أم العيال" في زي القمر

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي فيديو جديد لها بشكل مرعب تروج فيه لحدوتة “أم العيال” من مسلسل زي القمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رانيا فريد شوقي بشكل مرعب احتفالًا بـ “الهالوين”، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “ام العيال هههه مش محتاجة هالوين العيال و ابوهم قايمين بالواجب #حدوتة_ ام _العيال من#زي_القمر#اخراج_شيرين _عادل مع #ابو_العبال#أحمد_وفيق”.

وبدأت الفنانة رانيا فريد شوقي تصوير دورها ضمن أحداث حكاية أم العيال والتي تعد واحدة من قصص مسلسل زي القمر الذى يتم عرضه حاليا.

حكاية أم العيال يشارك في بطولته كل من أحمد وفيق ومحمود عمرو ياسين ومن إخراج شيرين عادل ومن المقرر عرضها علي مجموعة قنوات CBC.

وكانت قد احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد ميلاد ابنتها فريدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت رانيا فريد شوقي فيديو لها بصحبة ابنتها، يجمع بعض الصور لهما في سنوات متعددة، منذ طفولة ابنتها وحتي تخرجها من المدرسة.

وعلقت رانيا فريد شوقي علي الفيديو كاتبة: “كل سنة و انتي طيبة يا فريدة هانم يا نور عيني وعقبال مليون سنة يارب في صحة وهنا ونجاح وربنا يحقق كل أحلامك، كل سنة وانتي طيبة يا ملاكي”.

