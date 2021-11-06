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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. عين شمس تتسلم جائزة كونفيشيوس.. وتعرف على جوائز مسابقة دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية بجامعة القاهرة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

14 نوفمبر.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول إدارة الفريق البحثى


ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

10 نوفمبر.. جامعة حلوان تناقش التدريب البيني بدورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس


أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري.. ورشة عمل دولية بأكاديمة البحث العلمي 7 ديسمبر

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل دولية، حول نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري، والتي تستضيفها الوكالة الوطنية للبحث والابتكار بدولة إندونيسيا، وذلك خلال يومي 7 و8 ديسمبر 2021 (عن بعد) في إطار تعاون الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول


لطلاب جامعة القاهرة تعرف على جوائز مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية


أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ”  وذلك فى إطار الانشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول


اليوم.. حفل تسلم جامعة عين شمس جائزة (كونفيشيوس) لمحو الأمية لعام ٢٠٢١


تقيم جامعة عين شمس، وقائع حفل تسلم الجامعة جائزة (كونفيشيوس)  لمحو الأمية لعام ٢٠٢١ من منظمة اليونسكو،  اليوم السبت بمدرج المحلاوي بكلية الطب في تمام الساعة 10 صباحا.

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