سهير رمزي برفقة محسن منصور في كواليس "القاتل الذي أحبه"



حرصت الفنانة سهير رمزي على مشاركة متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديدة "القاتل الذي أحبه" بطولة النجم هاني رمزي.



ونشرت سهير صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت فيها برفقة الفنان محسن منصور، وعلقت عليها قائلة: "من كواليس #القاتلالذيأحبني ❤

#سهيررمزي #محسنمنصور".



مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.