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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو للشيف شربيني

طريقة عمل طاجن الدجاج
طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو

يعد طاجن الدجاج الروستو من أكلات الخليج التى تمتلك مذاقا مميزا لا مثيل له وتمنح الجسم قدر كبير من الشعور بالشبع وترضى جميع الأذواق.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير طاجن الدجاج الروستو
سمنة 

أوراك دجاج 

بطاطا 

ثوم 

كرات 

عصير ليمون 

مستردة 

بطاطس 

عصير طماطم 

قرع 

بصل 

أعشاب 

ملح 

 فلفل 


طريقة عمل طاجن الدجاج الروستو
* قومي بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل والطماطم المبشورة ثم ضيفيها إلى الطاسة على النار مع السمن

* قطعي مكعبات البصل الكبيرة واضيفيها أوراك الدجاج مع الكرات ثم قطعي الثوم ثم اضيفيها للطاسة ثم ارفعي اوراك الدجاج من الطاسة

* اضيفي الخضروات بدلا منها واستمري في التقليب واضيفي الملح والفلفل وقليل من الماء اتركيها لتغلي وضعيها في طاجن وادخليه فرن ساخن حتى اكتمال النضج ويقدم طاجن الدجاج الروستو ساخنا.

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