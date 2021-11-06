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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو نادي سموحة السابق ينفي التقدم بطعن على نتيجة الانتخابات

أسامة نعمان
أسامة نعمان

نفى أسامة نعمان عضو مجلس إدارة نادي سموحة السابق، تقدمه بطعن في العملية الانتخابية التي أجريت في نادي سموحة يوم 29 أكتوبر الماضي .

 

وأكد أسامة نعمان في تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه يحترم اختيارات الجمعية العمومية لأعضاء النادي.

 

وتابع: "أكن كل الاحترام والتقدير لاختيارات الجمعية العمومية وتقدمت بالتهنئة لكافة الفائزين".

 

ووصل: "نادي سموحة وتواجده هو الأهم وليس المناصب كما يزعم البعض، وقدمنا كافة ما لدينا خلال فترة تواجدنا من أجل خدمة الكيان الرياضي الاجتماعي وإسعاد الجمعية العمومية وسنظل في خدمة الكيان طول حياتنا سواء داخل المجلس أو خارجه ".

 

وأشار أسامة نعمان إلي وجود قلة من الأشخاص التي تسعي إلي حدوث الفتنة بين الجميع داخل نادي سموحة.

 

وأعرب أسامة نعمان عن تمنياته بنجاح المجلس المنتخب برئاسة وليد عرفات واستكمال المسيرة الانشائية والرياضية داخل نادي نادي سموحة والتي حققها مجلس المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي السابق.

 

مجلس إدارة سموحة يوجه الشكر للجنة الأولمبية والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات


وجه وليد عرفات رئيس نادي سموحة الشكر للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف  وأعضاء الهيئة القضائية التي أشرفت على انتخابات مجلس إدارة النادي التي أجريت يوم 29  أكتوبر الماضي.

 

الأولمبية تعتمد مجلس إدارة نادي سموحة وتقر بصحة الانتخابات 
 

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، نتيجة انتخابات نادي سموحة التي تم انعقادها الأسبوع الماضي.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، الجمعة الماضي، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، وحصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.

 

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:
وليد عرفات رئيسًا لنادي سموحة وعمر الغنيمي نائبًا للرئيس ودكتور ماهينور سامح عضو تحت السن.

الأعضاء فوق السن:

أحمد عجلان

رامي فتح الله

اشرف مختار

ايمان جابر

وجاءت أصوات الفائزين من أعضاء الجمعية العمومية كالتالي:
وليد عرفات .. 11.308 صوت 
عمر الغنيمي .. 9.077 صوت

رامي فتح الله .. 5.949 صوت
احمد عجلان. .. 5.206 صوت 
اشرف مختار .. 4.646 صوت
ايمان جابر  ..    4.204 صوت

ماهينور سامح .. 8.842 صوت

سموحة أسامة نعمان نادي سموحة وليد عرفات محمد فرج عامر

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