حزب الله العراقي : لن نخسر طائرة مسيرة لمحاولة اغتيال الكاظمي

أعلنت ميليشيا حزب الله العراقية اليوم الأحد، نفيها المسؤولية عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الفاشلة.

ونأى حزب الله العراقي بنفسه عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم حزب الله العراقي إن “لا أحد في العراق لديه الرغبة لخسارة طائرة مسيرة على منزل رئس وزراء سابق”.

وأضاف:"من يريد أن يضر بهذا المخلوق فهناك طرق أقل تكلفة وأكثر ضمانا".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حمل تهديداً لرئيس الوزراء العراقي مصفى الكاظمي قبل ساعات قليلة من عملية اغتياله.

وظهر في الفيديو قيس الخزعلي زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" المدعومة من إيران في مقطع فيديو مساء السبت، يتوعد الكاظمي ويتهمه بتزوير الانتخابات العراقية والتوجيه بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال الخزعلي إن الكاظمي هو المسؤول الأول عن تزوير الانتخابات وتوعده قائلا إن "دماء الشهداء محاكمتكم".

وأضاف الخزعلي:"إذا نحن في يوم من الأيام تركنا دم أبو مهدي (المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي المقتول بغارة أمريكية) والحاج قاسم (سليماني قائد فيلق القدس الإيراني السابق) وحاشانا، ردنا وصل كل قاعدة أمريكية، أيها الكاظمي بما تستحق من وصف اسمعها من شروقي أصيل ، دم الشهداء في رقبتك، ودم الشهداء محاكمتك".

وتعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال في الساعات الأولى من صباح الاحد، باستهداف منزله في العاصمة العراقية بغداد، عن طريق طائرة مسيرة مفخخة أطلق صاورخا باتجاه المنزل.