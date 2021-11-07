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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

27 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 7-11-2021

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.


أسعار الدواجن اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021


وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 35 و36 جنيها للكيلو.

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 40 و41 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 41 و42 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و9.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.50 و5.75 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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