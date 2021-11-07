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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب كفر الشيخ يقدم مذكرة إلى رئيس الوزراء لتطوير حي القنطرة البيضاء.. مستندات

النائب أشرف عبد الونيس
النائب أشرف عبد الونيس

تقدم النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتطوير حي القنطرة البيضاء أكبر المناطق الشعبية والتجمعات السكانية بمدينة ومحافظة كفر الشيخ.

وقال «عبد الونيس»، خلال المذكرة التي تقدم بها لرئيس الوزراء، إن حي القنطرة البيضاء بمدينة كفرالشيخ يعتبر من أكبر المناطق الشعبية والتجمعات السكانية بالمحافظة والتي تجاوز تعداد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة، هذا الحي يعاني مشكلات خطيرة وإهمالا ونقصا في الخدمات، حيث شهدت هذه المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة زحفا سكانيا رهيبا وتمت إقامة العديد من المباني العشوائية التي تفتقر إلى الخدمات اللازمة.

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وأضاف: “تعاني الشوارع انتشار القمامة والكلاب الضالة والحشرات، خاصة بمنطقة الهيشة، وسيطرة التكاتك وعربات الكارو والباعة الجائلين على الشوارع دون حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى وجود محطة كبيرة لمحولات الكهرباء وانتشار أعمدة الضغط العالي التي تهدد حياة المواطنين”.

وتابع: “تمر أسلاك الضغط العالي فوق المنازل وبجوار المدارس، بالإضافة إلى أنه لا يوجد بالقنطرة البيضاء سوى مدرستين للتعليم الابتدائي فقط وهما مكدستان بالتلاميذ لا يكفيان لاستيعاب جميع التلاميذ من أبناء المنطقة وعدم وجود نقطة شرطة أو وجود نقطة إطفاء، بالإضافة إلى الإهمال الذي طال سوق القنطرة والتي أصبحت تعاني من انتشار القمامة والكلاب الضالة وسيطر عليها الخارجون على القانون”.

وطالب النائب أشرف عبد الونيس، بالموافقة على اتخاذ اللازم نحو النهوض بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، من خلال إقامة مجمع مدارس للتعليم العام من الابتدائي حتى الثانوي، وذلك لاستيعاب الطلاب أبناء منطقة القنطرة البيضاء، وإنشاء وحدة صحية نموذجية لخدمة الأهالي، وإنشاء نقطة شرطة للحفاظ على الأمن واستقراره وكذا مكتب للأحوال المدنية ونقطة إطفاء بمنطقة القنطرة البيضاء لخدمة هذا التجمع السكني.

وطالب «عبد الونيس» - أيضاً - بإعداد الدراسات اللازمة نحو إزالة أعمدة الضغط العالي التي تهدد حياة المواطنين وتحويلها إلى كابلات أرضية حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والاهتمام بسوق القنطرة وإعادة إعمارها وإعادتها للخدمة مرة أخرى، وإنشاء مكتب بريد نموذجي بالقنطرة البيضاء، حيث إن المكتب القديم لا يتناسب الآن مع عدد سكان المنطقة.

كما طالب النائب أشرف عبد الونيس بالموافقة على إنشاء مكتب شهر عقاري لخدمة أهالي القنطرة البيضاء، حيث إن عدد سكان المنطقة قد تجاوز الـ 200 ألف نسمة، فضلاً عن الموافقة على إنشاء منطقة خدمات حكومية تابعة للوحدة المحلية لخدمة أهالي منطقة القنطرة البيضاء.

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مجلس الوزراء مدبولى رئيس مجلس الوزراء محافظة كفر الشيخ المناطق الشعبية

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