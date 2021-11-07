عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية..ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد..فيديو

ابو صالح زعيم العصابة
ابو صالح زعيم العصابة

فى ضربة امنية ناجحة وبعد معركة استمرت لساعات بين قوات الشرطة وعصابة ابو صالح الملقب الملقب بخط الصعيد ، نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من القضاء على اخطر العصابات بالصعيد .

واعلنت وزارة الداخلية ان أجهزة وزارة الداخلية بقيادة قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبالاشتراك مع قطاع الامن الوطنى وامن اسوان تمكنت صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظه اسوان" .

تخصص نشاطه الاجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب وإستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وإرتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

ويتكون التشكيل من (١٢ عنصر إجرامى شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر  يدعى "حمدى أبو صالح " محكوم عليه هارب من حكم بالاعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق إتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -إتجار بالمخدرات-بلطجة).

حيث إتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الاجرامى .

   

ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات  للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى ومن خلال وضع خطة أمنية بإستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته .

وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافه بعدة ماموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان - والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).

   

حيث أمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون (٢سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة .

وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات و بالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى إستمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم مما أسفر عن  مصرع زعيم وافراد التشكيل العصابى وضبطت بحوزتهم ( مدفع أر بى جى- ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة  -عدد ١٢ سلاح آلى - عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع - عدد ٢ طبنجة وفرد خرطوش-كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة) .. كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر  (الحشيش - البانجو - الشادو).

   

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

3FD5C3AC-B16D-4963-B511-6193AC8BFD2A
3FD5C3AC-B16D-4963-B511-6193AC8BFD2A
AF9F8AE2-8BB2-4114-B70C-391ED730F687
AF9F8AE2-8BB2-4114-B70C-391ED730F687
C6FCE8BD-17FE-41B4-9D8D-B4EAE4490CDA
C6FCE8BD-17FE-41B4-9D8D-B4EAE4490CDA
BFFED655-3249-4985-BEF3-AF11FB9F0EF5
BFFED655-3249-4985-BEF3-AF11FB9F0EF5
C44E26DC-6FE6-4A3A-82F6-BD58E948780F
C44E26DC-6FE6-4A3A-82F6-BD58E948780F
D6E6CD67-3FEB-4854-8CA1-E73A74C2BC6F
D6E6CD67-3FEB-4854-8CA1-E73A74C2BC6F
40894EC8-3759-4B1D-82A1-EE46EF3518F6
40894EC8-3759-4B1D-82A1-EE46EF3518F6
وزير الداخلية وزارة الداخلية اسلحة نارية الحشيش الآمن الوطني الذهب الصعيد الامن العام محافظة أسوان الأجهزة الامنية شديد الخطورة العصابات صعيد مصر

ترشيحاتنا

مؤسس تيليجرام يقدم خدمة جديدة مدفوعة.. لهذا الغرض

باستثمارات 100 مليون جنيه .. إيجوث تعيد تأهيل فندق نفرتاري أبوسمبل بأسوان

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية..ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد..فيديو

التحالف العربي يعلن مقتل 138 حوثياً وسط اليمن خلال الـ24 ساعة

حقائق ومعلومات.. الآثار السلبية لتعاطي المخدرات وارتباطها بالأمراض النفسية.. فيديو

زمور يتهم ماكرون بالتلاعب بدهاء في أزمة صراع الصيد مع المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

مصرع 12عنصرا إجراميا في أسوان بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

معركة بالأسلحة الثقيلة..الداخلية تقضي على أخطر التشكيلات العصابية ومقتل الزعيم و11آخرين بالصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

ضربة صاعق كهربائي تشعل النار في جسد مواطن داخل قسم شرطة أمريكي

فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ