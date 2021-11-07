بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية..ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد..فيديو

فى ضربة امنية ناجحة وبعد معركة استمرت لساعات بين قوات الشرطة وعصابة ابو صالح الملقب الملقب بخط الصعيد ، نجحت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية من القضاء على اخطر العصابات بالصعيد .

واعلنت وزارة الداخلية ان أجهزة وزارة الداخلية بقيادة قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبالاشتراك مع قطاع الامن الوطنى وامن اسوان تمكنت صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظه اسوان" .

تخصص نشاطه الاجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب وإستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وإرتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

ويتكون التشكيل من (١٢ عنصر إجرامى شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر يدعى "حمدى أبو صالح " محكوم عليه هارب من حكم بالاعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق إتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -إتجار بالمخدرات-بلطجة).

حيث إتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزاً لمزاولة نشاطهم الاجرامى .

ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابى ومن خلال وضع خطة أمنية بإستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابى ورصد تحركاته .

وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافه بعدة ماموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان - والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).

حيث أمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون (٢سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة .

وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات و بالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى إستمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم مما أسفر عن مصرع زعيم وافراد التشكيل العصابى وضبطت بحوزتهم ( مدفع أر بى جى- ٢رشاش متعدد بشرائط الذخيرة -عدد ١٢ سلاح آلى - عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع - عدد ٢ طبنجة وفرد خرطوش-كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة) .. كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة لمخدر (الحشيش - البانجو - الشادو).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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