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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملكة جمال اطفال روسيا في فيلم تسجيلي للترويج للسياحة بشرم الشيخ :" السيسي رئيسي بحبك يا سيسي "

ملكة جمال أطفال روسيا في فيلم تسجيلي للترويج للسياحة بشرم الشيخ.. شاهد

تيا حمدي
تيا حمدي

قالت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا أن نصفها مصري والنصف الآخر روسي وان أجمل مدينة في حياتها هي مدينة شرم الشيخ مدينة السلام  ووقفت بجوار جدارية الرئيس السيسي وقالت: "السيسي رئيسي ..بحبك يا سيسي "  وذلك خلال الفيلم التسجيلي الترويجي للسياحة بشرم الشيخ حيث قامت بتصوير المنتجعات والأنشطة السياحية في السوق القديم و الهضبة ونعمة  وسوهو اسكوير  وأيقونة السلام  كما صورت بمسجد الصحابة.


 وقالت إن في شرم الشيخ أماكن  لكل الأديان  وقد تحدثت ملكة جمال أطفال روسيا  باللغة الروسية مخاطبة السياح الروس بالقدوم  لمدينة شرم  الشيخ حيث  المناخ المعتدل والأنشطة السياحية المتنوعة .


وكانت دعت  الطفلة المصرية تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد السياح الروس لشرم الشيخ  وكذلك السياح الروس بزيارة شرم الشيخ والاستمتاع بأجمل مدينة في العالم من حيث الطقس المعتدل والمناخ والأمن والأمان التي تتمتع به مدينة السلام  وذلك فور عودتها من روسيا  حيث عادت امس  ملكة أطفال روسيا وجاءت برفقة والدتها الروسية وجدها وكان في انتظارها والدها المصري حمدي حسن.


ودعاها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقة أسرتها لمكتبه بشرم الشيخ  ورحب بها وأهداها لعبة أطفال واهدي والدتها الشال البدوي  وقال مازحا  بعد وضع والدتها الشال السيناوي عليها " سيناوية ١٠٠ ٪ ".


وناقش فودة وضع برنامج  دعائي للترويج للسياحة المصرية في المجتمع الروسي عن طريق  ملكة جمال اطفال روسيا وتصويرها  في المعالم السياحة بشرم الشيخ .

  وقال حمدي حسن  والد ملكة جمال أطفال روسيا  أن فور وصول تيا ووالدتها مدينة شرم الشيخ طلب تناول الطعمية  والفلافل  مشيرا إلي أن ابنته تعشق شرم الشيخ والطعام المصري  مشيرا إلي أن ابنته يريد لها أن تخدم بلدها  وترفع الترويج السياحي داخل روسيا لأنها أصبحت نجمة في المجتمع الروسي وتحظي بحب وشعبية كبيرة في روسيا وتهافت عليها شركات الاعلانات الروسية للترويج للمنتجات الروسية مشيرا إلي ابنته  هي الدم المصري الروسي  ويعرفها الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين  وأطلق عليها مكس  المصري الروسي.


وكانت  فازت الطفلة المصرية تيا حمدي بلقب ملكة جمال أطفال روسيا  من بين عدد كبير من المتسابقات  وبعد فوزها حظيت باهتمام المجتمع الروسي  وتم  الحاقها مدرسة المواهب الروسية  للتعلم العديد من  اللغات والمهارات ومارست رياضات عدة.


وأضافت والدتها الروسية إلي أنها تعشق شرم الشيخ وكل مكان في مصر وتعلمت طهي الاكلات المصرية  مشيرا إلي أن ابنتها تيا مصرية خالصة  مشيرة إلي تتمني أن تعيش كل حياتها في شرم الشيخ لأنها مدينة خلابة وآمنة .
 


 

تيا حمدي

IMG_٢٠٢١١٠٢٦_١٩٤٨٣٢
IMG_٢٠٢١١٠٢٦_١٩٤٨٣٢
تيا حمدي ملكة جمال اطفال روسيا شرم الشيخ السيسي ملكة جمال اطفال روسيا الرئيس السيسي اللغة الروسية مدينة شرم الشيخ

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