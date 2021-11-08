أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



ويستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء(الحديد والأسمنت) في مصر اليوم الإثنين على النحو التالي:





أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الإثنين



سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد عز 15600 جنيه للطن.



سعر حديد العتال 15500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي 15400 جنيه للطن.



بلغ سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي 15100 جنيه للطن.



بلغ سعر حديد العشرى و مصر ستيل و عطية 15100 جنيه للطن.



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين :





واستقر سعر الأسمنت اليوم الإثنين، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1130جنيه لطن المسلح.



وسجل لافارج للأسمنت 1080 جنيها للطن، والسويدي 1133 جنيها للطن.



وسجل أسمنت حلوان 1090 جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت سيناء 1050 جنيها للطن.



سجل أسمنت العسكري بني سويف 1050 جنيها للطن .



واستقر سعر مصر للاسمنت قنا 1040 جنيها للطن .



وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.