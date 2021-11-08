أخبار التوك شو | حقيقة وجود المتحور الجديد داخل مصر.. وطقس الأسبوع المقبل

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

القومية للأنفاق: تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022



قال اللواء عاصم والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022، موضحا أن المشروعات التي تنفذها الهيئة بأياد مصرية مئة بالمئة.

هل فيروس هيهي في مصر.. عوض تاج الدين يرد



كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خطورة وحقيقة وصول متحور فيروس كورونا "هيهي" إلى مصر.

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي وتحذر من ساعات الليل المتأخرة



كشف محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستكون حول المعدلات الطبيعية خلال فترات النهار.



تصل للفصل.. مكافحة الإدمان: إجراء جديد للموظفين المتعاطين في ديسمبر



قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الهدف الرئيسي من قانون فصل الموظف المتعاطي ليس مجرد الفصل، بل معالجة الموظف ليبتعد عن المخدرات والتعاطي.



حالتها حرجة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. فيديو



كشفت نيفين الباقوري ابنة الفنانة سهير البابلي، تفاصيل حالة والدتها الصحية، قائله: "بقالها 15 يوم تحت جهاز التنفس الصناعي".



لطفي لبيب: لو جالي شغل على قد صحتي هشتغل.. فيديو



علق الفنان لطفي لبيب، على شائعة اعتزاله الفن قائلا: "لو جالي شغل على قد صحتي هشتغل".

وزير القوى العاملة: ثقل العمالة المصرية بالتدريبات قبل السفر للخارج



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية عقدت عدة جلسات مع الجانب الليبي، وذلك للاتفاق على تحديد العلاقة بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة فيما يخص سفر العمالة المصرية.

لدينا 260 عميلا خفيا.. حماية المستهلك يكشف جهوده للتصدي للـ أوفر برايس | فيديو



كشف الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، آخر جهود التصدي لظاهرة الأوفر برايس على السيارات، خلال الفترة الأخيرة.

وداعا للطوابير.. ماكينات فى المولات لإصدار الوثائق الرسمية



إستعرض الإعلامي أحمد موسي، توفير قطاع الأحوال المدنية ماكينات ذكية لإصدار الوثائق علي مدار اليوم.

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تكشف حقيقة منع استيراد التوكتوك.. فيديو



كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة منع استيراد التوكتوك.