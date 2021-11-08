عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | حقيقة وجود المتحور الجديد داخل مصر.. وطقس الأسبوع المقبل

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

القومية للأنفاق: تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022

قال اللواء عاصم والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه  سيتم تشغيل قطار المونوريل العاصمة الإدارية منتصف 2022، موضحا أن المشروعات التي تنفذها الهيئة بأياد مصرية مئة بالمئة.

 

هل فيروس هيهي في مصر.. عوض تاج الدين يرد
 

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خطورة وحقيقة وصول متحور فيروس كورونا "هيهي" إلى مصر.

 

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي وتحذر من ساعات الليل المتأخرة


كشف محمود شاهين، مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  ستكون حول المعدلات الطبيعية خلال فترات النهار.


تصل للفصل.. مكافحة الإدمان: إجراء جديد للموظفين المتعاطين في ديسمبر

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الهدف الرئيسي من قانون فصل الموظف المتعاطي ليس مجرد الفصل، بل معالجة الموظف ليبتعد عن المخدرات والتعاطي.


حالتها حرجة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ سهير البابلي.. فيديو

كشفت نيفين الباقوري ابنة الفنانة سهير البابلي، تفاصيل حالة والدتها الصحية، قائله: "بقالها 15 يوم تحت جهاز التنفس الصناعي".


لطفي لبيب: لو جالي شغل على قد صحتي هشتغل.. فيديو

علق الفنان لطفي لبيب، على شائعة اعتزاله الفن قائلا: "لو جالي شغل على قد صحتي هشتغل".

 

وزير القوى العاملة: ثقل العمالة المصرية بالتدريبات قبل السفر للخارج

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية عقدت عدة جلسات مع الجانب الليبي، وذلك للاتفاق على تحديد العلاقة بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة فيما يخص سفر العمالة المصرية.

 

لدينا 260 عميلا خفيا.. حماية المستهلك يكشف جهوده للتصدي للـ أوفر برايس | فيديو

كشف الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، آخر جهود التصدي لظاهرة الأوفر برايس على السيارات، خلال الفترة الأخيرة.

 

وداعا للطوابير.. ماكينات فى المولات لإصدار الوثائق الرسمية


إستعرض الإعلامي أحمد موسي، توفير قطاع الأحوال المدنية ماكينات ذكية لإصدار الوثائق علي مدار اليوم.

 

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تكشف حقيقة منع استيراد التوكتوك.. فيديو

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة منع استيراد التوكتوك.

وزارة القوى العاملة العاصمة الادارية فيروس كورونا فيروس كورونا وزير القوى العاملة مجلس النواب حالة الطقس

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يضيف ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين..والظهور الأول لهاتف سامسونج الرائد جالاكسي إس 22 ألترا

أمريكا ترفع حظر السفر الوبائي وتعيد فتح حدودها أمام المحصنين ضد كورونا

أخبار الفن| حقيقة اعتزال حسن يوسف الفن.. تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية شكري

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 8- 11- 2021

كلب ينقذ صاحبته من مصير مجهول

أخبار السيارات| بعد مبادرة السيسي.. مميزات تعميم استخدام السيارات الكهربائية.. بالأسعار .. 5 سيارات بيك اب داخل السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة حتى الثامنة صباحا ببعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

لأنها الشيطان.. أبن يقطع رأس أمه ويشعل النيران في جسدها

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ