نشرة أخبار العالم.. انطلاق الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي.. اتهامات لإيران بالوقوف وراء اغتيال الكاظمي.. وآبي أحمد يدعو الإثيوبيين للتبرع للجيش

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أمريكا تشيد بدور مصر في إرساء السلام بليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن مصر تلعب دورا مهما في إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

أمريكا تعرب عن تقديرها لدور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي

افتتح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية مصر سامح شكري الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي، وهو أول حوار ثنائي يعقد منذ عام 2015.

شكري يدعو لسرعة استئناف مفاوضات سد النهضة

قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة استئناف مسار مفاوضات النهضة في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، ويحفظ حقوق مصر المائية.

جماعة مسلحة مدعومة من إيران.. تفاصيل جديدة في محاولة اغتيال الكاظمي

كشف مسؤولون أمنيون، اليوم الاثنين، أن الهجوم بطائرة مسيرة على رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، نفذته جماعة مسلحة واحدة على الأقل مدعومة من إيران، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

مجلس الأمن يدين محاولة اغتيال الكاظمي

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بأشد العبارات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

تفاصيل زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد ولقاء الكاظمي

زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومسؤولين وشخصيات عراقية، وذلك عقب محاولة اغتيال الكاظمي بطائرات مسيرة مفخخة.

مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. إثيوبيا تشن غارات على مواقع لقوات تيجراي

أعلنت إثيوبيا شن غارات جوية على مواقع تابعة لجبهة تحرير تيجراي بين ولايتي وولو وعفار شمالي البلاد، في وقت تتقدم قوات تحالف المعارضة نحو العاصمة أديس أبابا.

قوات تيجراي تقترب من أديس أبابا.. وآبي أحمد يستغيث: تبرعوا للجيش

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مواطنيه للتبرع لصالح الجيش والنازحين والمتضررين، مع اقتراب قوات تحالف المعارضة من العاصمة أديس أبابا.

مع تأزم موقف آبى أحمد.. انقطاع وسائل التواصل في إثيوبيا

قالت منظمة مراقبة الإنترنت NetBlocks، اليوم الإثنين، إن الوصول في إثيوبيا إلى منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب وتيلجرانم قد تم تقييده.

نداء عاجل من إيران لـ السعودية بشأن موسم الحج

قال عبدالفتاح نواب، ممثل المرشد الأعلى الإيراني في شؤون الحج ومسؤول بعثة الحجاج الإيرانية، إن بلاده طلبت من السعودية الأخذ بعين الاعتبار حق إيران كاملا في الحج.

حقيقة ظهور متحور هيهي في الصين

رغم محاولات احتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن متحورات جديدة للوباء الذي أنهك العالم تظهر يوما بعد يوم آخرها متحور "هيهي" في الصين، فهل هو أخطر من سابقيه أم سيكون مجرد موجة عابرة؟

أمريكا.. تفاصيل فضيحة FBI بالتجسس على المصلين داخل المساجد

تنظر المحكمة العليا في أمريكا، اليوم الإثنين، في شكوى قدمها ثلاثة مسلمين يتهمون مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بالتجسس عليهم بسبب انتمائهم للإسلام.