نداء عاجل من ألمانيا إلى الاتحاد الأوروبي

طالبت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي بإجراءات لوقف تدفق المهاجرين من بيلاروسيا.

ومن ناحية أخرى، أفادت بيانات رسمية، أمس الاثنين، بأن ألمانيا سجلت على مدار الأسبوع الماضي، معدلا قياسيا لانتقال عدوى كورونا.

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أوضحت أحدث البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن المعدل يشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة ب كوفيد-19 لكل 100000 شخص خلال الأسبوع الماضي، هو الآن الأعلى منذ بداية جائحة الفيروس المستجد حيث تجاوز الـ200، اليوم الاثنين.

وارتفع عدد الحالات الجديدة في ألمانيا بأكثر من 15500 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لمسؤولي الصحة الألمان - ليصل معدل الإصابة إلى 201.1 يوم الاثنين.

وعلى الرغم من توافر اللقاحات على نطاق واسع، إلا أن الحالات آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد. وكان المعدل يوم الأحد 191.5 بينما قبل أسبوع كان المعدل 154.8.