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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

أرشيفية
أرشيفية

في مقطع فيديو يحمل أنباءً صادمة لمحبي المشروبات الساخنة، قام طبيب سعودي شهير بعرض واحد من أخطر أسباب الإصابة بسرطان المرئ.

 

حذر الدكتور «سعود الشهري» طبيب الأسرة من عادة يفعلها معظم الناس من محبي المشروبات الساخنة والتي قد تتسبب في إصابتهم بـ سرطان المريء.

 

قال الشهري بأن أحد أخطر أسباب الإصابة بـ سرطان المرئ هو شرب الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات الساخنة بسرعة مما قد يتسبب في عواقب وخيمة.

 

حيث أن تناول المشروبات الساخنة بسرعة يتسبب في تهتك الطبقة المبطة للمرئ، وقد تسبب كثرة تعرض المنطقة للمشروبات الساخنة قد يتسبب في جرحها.

 

وأوضح أن الجرح المزمن يتحول بمرور الوقت إلى سرطان، فعلميًا هذه المرحلة هي المرحلة التي تسبق الإصابة بـ سرطان المرئ، فبعدها يصاب به المرء مباشرة.

المشروبات الساخنة القهوة سرطان الشاي سعودي تسبب سرطان سرطان المرئ الإصابة بسرطان المريء شرب الشاى الشهري اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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