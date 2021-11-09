عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 39 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة ، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف ، أزالت الوحدات المحلية بالمنيا  39 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3718 متر مربع، منها 6 حالات، على مساحة 569 متر مربع، بغرب سمالوط، وإزالة 33 حالة على مساحة 3149 متر مربع، بقرية بنى احمد الغربية بمركز المنيا.

 

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الأراضى الزراعية إزالة التعديات التعديات على أملاك الدولة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعديات علي

موضوعات متعلقة

40 مرشحا يتنافسون.. 72 ساعة لبدء ماراثون انتخابات نادي المنيا الرياضي.. شاهد

ترشيحاتنا

زوجة بايدن: اللقاح هو الوسيلة الأفضل لحماية الأطفال من كورونا ومتوفر للجميع

مدرب الزمالك السابق.. الكومي يكشف عن المدير الفني الجديد للفريق

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا القادم Edge 30 Ultra

اصطدام قطار محرم بيك بـ لودر ولا إصابات بين الركاب

محافظ أسيوط يبحث زيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي مع الـ"USAID"

الطرق الصوفية تعلن انتهاء أزمتها مع وزير الأوقاف بشأن صناديق النذور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جثمان أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وفاة الفنان أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً بسبب كورونا

هو فيه إيه.. تعليق ناري من شوبير على تصريحات حكم مباراة القمة

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض نيوكاسل لضم محمد صلاح

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر

التعليم : بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 15 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حققت مراكز متقدمة.. شاهد| شابة سعودية ترفع الأثقال بمهارة عالية

علاج يوقف رشح الأنف بالأعشاب وأفضل الأدوية للعلاج

نشرة المنوعات.. الجحش الذكي تقنية جديدة للتسول.. جندي يفحط بالدبابة وسط الشارع.. وتحذير لمحبي المشروبات الساخنة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

فيديو

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

أطول من برج إيفل .. كويكب نيريوس يقترب من الأرض 11 ديسمبر "فيديو"

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ