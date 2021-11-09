إزالة 39 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة ، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف ، أزالت الوحدات المحلية بالمنيا 39 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3718 متر مربع، منها 6 حالات، على مساحة 569 متر مربع، بغرب سمالوط، وإزالة 33 حالة على مساحة 3149 متر مربع، بقرية بنى احمد الغربية بمركز المنيا.