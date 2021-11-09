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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعنة الله على الأشكال دي.. صاحبة واقعة تحرش تكشف عن التفاصيل.. فيديو

التحرش
التحرش

كشفت رانيا سليمان، صاحبة واقعة التحرش داخل ميكروباص، عن الواقعة قائلة  “أنا كنت رايحة الجامعة بالتجمع الخامس وراكبة من موقف الحصري وركبت في الكرسى الامامي”.

وأضافت رانيا سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن “السواق حط ايده على ايدي وحط ايده في ضهري”، ولكنني على الفور قمت بالاتصال بصديقة لي وأكدت على ضرورة تصويره للقيام بعمل محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابعت رانيا سليمان، انني قمت بتصويره بالفعل دون أن يشعر، مؤكدة أنه أدرك في نهاية الخط أنني أقوم بتصويره وقام بتهديدي أن أترك له هاتفي المحمول أو أن أكمل معه.

 

 قمت بعمل محضر

وأشارت صاحبة واقعة التحرش داخل ميكروباص:  قمت بعمل محضر على الفور، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده.

وعلق رامي رضوان مقدم برنامج مساء دي ام سي “لعنة الله على الأشكال دي، قال راجل قال”.

 

رامي رضوان التحرش اجراءات القانون برنامج

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