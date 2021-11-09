الزمالك : أرسلنا خطابا لرابطة الأندية لرفض عقوبات القمة

كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك عن موقفهم من العقوبات التي صدرت من جانب رابطة الأندية بسبب مباراة القمة.

وقال أبو العز في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "أرسلنا خطاب لرابطة الأندية لتوضيح الموقف، اللائحة تنص على الانتظار لمدة ١٠ دقائق بعد المؤتمر الصحفي وكارتيرون انتظر لأطول من ذلك".

وواصل :"نادي الزمالك مش صغير، وكيف يتم معاقبتنا من الأساس".

نفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول وجود اتجاه لدى الإدارة لبيع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في يناير المقبل في حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.



وأكد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول تفكير النادي في بيع بن شرقي في يناير المقبل في حال عدم حسم ملف تجديد عقده.



وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وتشهد الفترة الأخيرة خلافا بين اللاعب ومسؤولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.



وكان بن شرقي سجل هدفا لفريق في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي لكنه ظهر بمستوى متواضع وتعرض لانتقادات من قبل جماهير الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي.