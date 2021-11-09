نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة.. تفشي فيروس جديد في الصين.. وأزمة المهاجرين تتفاقم بين بولندا وبيلاروسيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ولي العهد السعودي يهاتف رئيس وزراء العراق بعد محاولة الاغتيال الفاشلة.. تفاصيل

تلقّى رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

الصراع يشتعل| الجيش الأمريكي ينتشر في تايوان.. والصين تهدد بضربة عسكرية لطرده

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، الشهر الماضي، أن أعدادًا من مشاة البحرية الأمريكية وجنود العمليات الخاصة يقومون بتدريب القوات سراً في تايوان، ما قد يشكل انتهاكًا للاتفاقيات بين أمريكا والصين.

بايدن يسقط آبي أحمد.. حرب إثيوبيا تشعل التظاهرات في شوارع واشنطن| شاهد

على الرغم من اشتعال الحرب في إثيوبيا على بعد أكثر من 7 آلاف ميل من الولايات المتحدة، إلا أن أصدائها تتردد في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يتظاهر الإثيوبيون الأمريكيون سواء ممن يؤيدون حكومة آبي أحمد او المعارضين لها، وكل طرف منهما له تعليقاته على سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه أديس أبابا.

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، عن وجود تهديدات بشن هجمات تستهدف سد النهضة.

ووفقا لشبكة فانا الإثيوبية، قالت الحكومة إن الهجمات الإلكترونية تستهدف الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد، على حد زعمها.

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

أعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، قصف مركز لتدريب قوات جبهة تحرير شعب تيجراي والمراكز اللوجستية في أريدا باتا وحاجي ميدي.

قائد الجيش السوداني يصدر قرارا بشأن الأموال المستردة من نظام البشير

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة من النظام السابق بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كان البرهان قد جمد عملها بوقت سابق.

فاجعة بـ تركيا.. مصرع وإصابة 17 شخصا في انهيار مبني سكني|فيديو

أعلن مسئول حكومي في تركيا، مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 أخرين جراء إنهيار مبني سكني في قضاء يشيليورت بولاية ملاطيا شرقي تركيا.

معركة الوقود..أوبك لـ بايدن: إذا أردت المزيد من النفط ضخه أنت

تتجدد الخلافات حول إمدادات النفط بين الدول الكبرى المصدرة وسط أزمة الوقود الحالية المتفاقمة، والتي انتقلت الآن إلى أزمة وخلاف جديد بين الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

خطر قادم.. تفشي فيروس جديد في الصين

أكدت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس، اليوم الثلاثاء، أن الصين أبلغت عن تفشي فيروس جديد وهو "حمى الخنازير الأفريقية" في مزرعة للخنازير في جزيرة هاينان في الجزء الجنوبي من البلاد.

أزمة المهاجرين تتفاقم.. الاتحاد الأوروبي يتهم بيلاروسيا بالوعد الكاذب.. ورئيسها يرد

اتهمت المفوضية الأوروبية، رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بإغراء المهاجرين بوعد كاذب بالدخول السهل إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من "نهج غير إنساني على غرار العصابات".

بعد زيارته سوريا.. وزير خارجية الإمارات يصل إلى الأردن

وصل وزير الخارجية الإمارات، عبدالله بن زايد، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن، بعد زيارته العاصمة السورية دمشق على رأس وفد رفيع المستوى.

لقاء أخوي.. ماذا قال ولي عهد الأردن عن اجتماعه مع الرئيس السيسي؟

علق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على اللقاء الذي جمع بينه والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في القاهرة.

بشأن الأوضاع في السودان .. البرهان يوجه رسالة هامة إلى سفراء أمريكا وبريطانيا

وجه القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، رسالة هامة لسفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج.