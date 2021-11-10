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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 24 ساعة.. تحرير 85 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

إحدى الأماكن المخالفة
إحدى الأماكن المخالفة بسوهاج

صرح المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز محافظة سوهاج.

وأضاف أنه تم ضبط 85 مُخالفة في مجال الأسواق والمخابز والبترول، وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى بعدد 85 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال 24 ساعة فقط.

وجاء بيان المضبوطات كالأتي:

بيان المضبوطات

ضبط 1540 كيلو عسل غير صالح للاستهلاك في سوهاج

جاءت الحملة بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

تحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

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سوهاج التموين محضر ا متنوع ا الاسواق

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