عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن مصر يزيد عدد السائحين

النائب أحمد الطيبى
النائب أحمد الطيبى ، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى

قال النائب أحمد الطيبى ، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن  مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن مصر جيد ويساهم فى الترويج للسياحة فى مصر وزيادة عدد السائحين.

 

وأوضح الطيبى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا التطبيق الإلكترونى سيساهم فى تلخيص المعالم السياحية فى مصر ، خاصة أن مصر بها تنوع سياحى يختلف فى موسم الصيف والشتاء ، حيث اننا لدينا سياحة علاجية وشاطئية واثار وغيرها من أنواع السياحة.

 

وأكد وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن مثل هذا التطبيق الالكترونى سيجعل السائح لديه معرفة بكل ما تمتلكه مصر من معالم سياحية فى شتى أنحاء البلد.

 

وكان قد أعلن النائب محمو القط عضو مجلس الشيوخ عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية  عن  مصر ، مشيرا إلى أن هذا التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية في مصر فقط، وإنما يجب أن يشمل أسعار استرشادية عن كل ما يخص السياحة من أماكن إقامة ، ومواصلات وغيرها من البيانات السعرية الهامة للسائح.

 

وأشار “ القط ” فى طلب الإحاطة أن هذا التطبيق حال إنشائه سيكون بمثابة تطبيق شامل ، يختص بكافة ما يحتاجه السائح طوال رحلته، من أماكن سياحية ، متاحف ، أسعار استرشادية ، علاوة على وجود  خط ساخن للتواصل مع وزارة السياحة بعينها حال وجود أية حالات طارئة.

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم حاليا يشهد عودة ملحوظة للسياحة ، لاسيما بعد التوجه العالمي للتعايش مع جائحة أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة بكافة مؤسساتها لاستقبال السائحين بإجراءات تتواكب مع المعايير الدولية.

تطبيق الكتروني السائحين المعالم السياحية رئيس مجلس الشيوخ الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار

ترشيحاتنا

شهية وسريعة.. طريقة عمل بسبوسة بدون قشطة

السيسي يستقبل رئيسة جمهورية تنزانيا بقصر الاتحادية

صحية ومغذية.. مدربة لياقة بدنية تنصح بتناول بعض الوجبات السريعة

لفتة طيبة من محمد صلاح مع أحدث لاعب في صفوف منتخب مصر

طيارون أفغان هاربون من طالبان يغادرون طاجيكستان إلى دولة عربية.. تفاصيل

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ