سامح شكري: لا توجد مفاوضات مباشرة بين مصر وإيران

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاربعاء، ‏إنه لا توجد مفاوضات مباشرة بين مصر وإيران.





ووفقا لشبكة سكاي نيوز، أوضح شكري أنه أكد للجانب الأميركي على ضرورة مراعاة مصالح المنطقة في أي مفاوضات جارية مع إيران.

كما بحث وزير الخارجية، ‫سامح شكري‬، اليوم الاربعاء عددًا من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة مع نائب الكونجرس الامريكي داتش روبرسبرجر الرئيس المشارك لتجمع أصدقاء مصر.

ويأتي اللقاء في اطار ‏استمرار اتصالات وزير الخارجية مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي، عقب انتهاء فعاليات الحوار الاستراتيجي والذي انعقد يومي ٨ و ٩ نوفمبر الجاري



وفي إطار الاهتمام بالتواصل مع جميع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، تناول شكري مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة أثناء مكالمتين هاتفيتين مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام والنائبة بالكونجرس كاي جرنجر، واستعرض رؤية مصر تجاه عدد من الموضوعات خلال مشاركته في حوار مع مجموعة من الباحثين التابعين للمجلس الأطلنطي.

كما التقى شكري عددا من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، وتناول عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ورؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحرك مصر الدؤوب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.